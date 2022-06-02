МИД Германии выступил за вступление Украины в ЕС без скидок

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, однако подчеркнула, что скидок для Киева не будет. Дипломат заявила это в четверг, 2 июня, на международном форуме радиостанции WDR.

«Мы не можем сейчас захлопывать дверь перед носом Украины. Недостаточно того, чтобы говорить «вы являетесь частью Европы», а нужно говорить: «вы являетесь частью ЕС», — сказала Бербок.

Дипломат также уточнила, что несмотря на то, что процесс этого «исторического момента» не будет быстрым, он не должен быть забюрократизирован.

Ранее, 22 мая, министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон допустил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий.

12 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась. Теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО, то есть не может быть частью мирного соглашения. Полянский отметил, что не видит в настоящее время условий для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.