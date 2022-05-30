NYT назвала четыре повода для отказа Киеву во вступлении в ЕС

Украина и другие уязвимые страны на периферии Европы в ближайшие годы не смогут рассчитывать на вступление в Евросоюз (ЕС). Момент приема может растянуться на десятки лет, написали 30 мая в The New York Times.

Так, по мнению автора статьи, есть минимум четыре причины почему Украину не примут в ЕС. Например, несостоятельность идеи французского лидера Эммануэля Макрона о создании нового политического альянса, который будет связан с ЕС, но функционировать отдельно.

В это политическое сообщество должны, по мнению президента, войти Украина, Грузия, Молдавия и Великобритания.

Следующей проблемой является стремление президента Украины Владимира Зеленского ускорить начало переговоров по вступлению в Евросоюз. Это ущемляет права других.

Еще одной важной причиной отложить заявку Киева в долгий ящик в издании считают неготовность организации к расширению в принципе.

«С 2013 года ЕС не расширялся — отчасти из-за проблем с интеграцией более бедных членов, таких как Румыния и Болгария, и из-за того, что критерии для вступления настолько обременительны. Нынешние 27 стран-членов сами испытывают достаточно экономических проблем, не говоря уже о попытках удержать Венгрию и Польшу в соответствии с европейскими ценностями и верховенством закона», — говорится в публикации.

Особый акцент авторы сделали на вероятном желании Макрона извлечь выгоду из украинского кризиса и европейских амбиций Зеленского.

28 мая авторы опубликованной в газете American Conservative статье указали на то, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС на особых условиях подала бы плохой пример с точки зрения правовых норм и нарушила бы баланс сил внутри существующих европейских институтов.

Авторы напомнили, что в ЕС не существует специальной процедуры «ускоренного вступления» в альянс, о которой попросил украинский лидер Владимир Зеленский. Поэтому для принятия страны необходимо будет создать новый закон.

Ранее, 22 мая, министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон допустил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля.