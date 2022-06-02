Зеленский назвал Украину де-факто членом Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к парламентариям Люксембурга заявил, что Украина уже считает себя частью Евросоюза. Об этом сообщает в четверг, 2 июня, немецкий таблоид Bild.

Издание приводит слова украинского лидера, который заявил, что его страна всеми своими действиями показывает, что соответствует критериям европейского государства.

«Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству», — сказал он.

Помимо этого, Зеленский добавил, что ждет помощи от Люксембурга в получении Киевом официального статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Также он потребовал передать Украине больше оружия и ввести новые санкции против России.

Между тем, как заявил 31 мая премьер Италии Марио Драги, почти все крупные страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в союз, как и другие стоящие в очереди государства.

При этом он подчеркнул, что Италия является единственной страной из крупных государств — членов Евросоюза, которая выступает за предоставление Украине статуса кандидата.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИДа Мария Захарова пояснила, что все предыдущие годы и даже десятилетия, рассматривая также и ситуацию до 2014 года, в Евросоюзе говорили «ровно противоположное». Она подчеркнула, что ЕС поступил с Украиной подло, каждый год говоря, что страна «еще на полшага, еще на полсантиметра» стала ближе к своей цели.

Ранее, 30 мая, газета The New York Times написала, что Украина и другие уязвимые страны на периферии Европы в ближайшие годы не смогут рассчитывать на вступление в ЕС. По мнению автора статьи, момент приема может растянуться на десятки лет. Одной из проблем он назвал стремление украинского президента ускорить начало переговоров по вступлению в Евросоюз, что ущемляет права других. Еще одним важным фактором, по его мнению, является то, что организация не готова к расширению в принципе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.