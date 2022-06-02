Реклама
Прямой эфир
Мир
Росгвардия задержала украинского криминального авторитета в Запорожской области
Мир
Венгрия потребовала от ЕС разрешения на продажу продукции из российской нефти
Общество
Путин подтвердил продление М12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска
Мир
В Бельгии демонтировали памятник латышским легионерам «Ваффен СС»
Экономика
Банки РФ заявили о начале продаж наличных долларов и евро
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре в четверг
Мир
Прокуроры изымают документы в офисе соцпартии Молдавии по делу Додона
Мир
Украинские войска выпустили по Макеевке 20 снарядов
Мир
США построят в Польше более ста военных объектов
Мир
Киев захотел создать международную комиссию для вывоза зерна морем
Мир
Промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в Мариуполе

Зеленский назвал Украину де-факто членом Евросоюза

Зеленский: де-факто Украина уже является членом Евросоюза
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к парламентариям Люксембурга заявил, что Украина уже считает себя частью Евросоюза. Об этом сообщает в четверг, 2 июня, немецкий таблоид Bild.

Кандидат по минимуму: почему ЕС не начинает процесс приема Украины в свои ряды
При этом в объединении продолжают говорить о поддержке Киева

Издание приводит слова украинского лидера, который заявил, что его страна всеми своими действиями показывает, что соответствует критериям европейского государства.

«Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству», — сказал он.

Помимо этого, Зеленский добавил, что ждет помощи от Люксембурга в получении Киевом официального статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Также он потребовал передать Украине больше оружия и ввести новые санкции против России.

Между тем, как заявил 31 мая премьер Италии Марио Драги, почти все крупные страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в союз, как и другие стоящие в очереди государства.

При этом он подчеркнул, что Италия является единственной страной из крупных государств — членов Евросоюза, которая выступает за предоставление Украине статуса кандидата.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИДа Мария Захарова пояснила, что все предыдущие годы и даже десятилетия, рассматривая также и ситуацию до 2014 года, в Евросоюзе говорили «ровно противоположное». Она подчеркнула, что ЕС поступил с Украиной подло, каждый год говоря, что страна «еще на полшага, еще на полсантиметра» стала ближе к своей цели.

Ранее, 30 мая, газета The New York Times написала, что Украина и другие уязвимые страны на периферии Европы в ближайшие годы не смогут рассчитывать на вступление в ЕС. По мнению автора статьи, момент приема может растянуться на десятки лет. Одной из проблем он назвал стремление украинского президента ускорить начало переговоров по вступлению в Евросоюз, что ущемляет права других. Еще одним важным фактором, по его мнению, является то, что организация не готова к расширению в принципе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022