В Италии заявили о возражениях стран ЕС против статуса кандидата для Киева

Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в настоящее время не предвидится из-за возражений почти всех стран союза. Об этом заявил 31 мая премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи лидеров организации.

«Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию. <...> Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за оппозиции стран», — сообщил он.

Драги добавил, что Еврокомиссия рассматривает введение ускоренной процедуры получения такого статуса.

«Путь, который сейчас не существует, но его можно предложить, и Еврокомиссия подготовит доклад», — сказал он.

Ранее, 30 мая, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что в обозримом будущем территория ЕС должна равняться территории Европы. Он считает, что ЕС должен оказывать активное содействие странам-кандидатам в выполнении вступительных критериев и делать это без задержек.

В этот же день газета The New York Times написала, что Украина и другие уязвимые страны на периферии Европы в ближайшие годы не смогут рассчитывать на вступление в ЕС. По мнению автора статьи, момент приема может растянуться на десятки лет.

В качестве одной из причин, почему Украину не примут в ЕС, журналист назвал несостоятельность идеи французского президента Эммануэля Макрона о создании нового политического альянса, который будет связан с ЕС, но функционировать отдельно. В это политическое сообщество, по мнению главы государства, должны войти Украина, Грузия, Молдавия и Великобритания.

28 мая авторы опубликованной в газете American Conservative статьи указали на то, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС на особых условиях подала бы плохой пример с точки зрения правовых норм и нарушила бы баланс сил внутри существующих европейских институтов.

Авторы напомнили, что в ЕС не существует специальной процедуры «ускоренного вступления» в альянс, о которой попросил украинский лидер Владимир Зеленский. Поэтому для принятия страны необходимо будет создать новый закон.

Ранее, 22 мая, министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон допустил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.