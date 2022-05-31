Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Газпром» подтвердил прекращение поставок в Данию из-за отказа платить в рублях
Мир
Президент Хорватии указал на несостоятельность антироссийских акций
Армия
В подземельях «Азовстали» обнаружен фургон с 152 телами погибших боевиков
Мир
Цена на бензин в США снова обновила исторический рекорд
Мир
В Херсоне выстроились очереди за российскими SIM-картами
Общество
Верховный суд расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом
Мир
Патрушев указал на особые планы Запада в отношении территории Украины
Мир
Прокуратура опротестовала помещение Додона под домашний арест
Мир
Украина проведет спецрасследование против экс-премьера страны Азарова
Мир
Греция поставит Украине танки советского образца
Мир
СБУ задержала ведущего авиаконструктора предприятия «Антонов»

В Италии заявили о возражениях стран ЕС против статуса кандидата для Киева

Премьер Италии Драги заявил, что крупные страны ЕС против статуса кандидата для Украины
0
Фото: REUTERS/Kenzo Tribouillard
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в настоящее время не предвидится из-за возражений почти всех стран союза. Об этом заявил 31 мая премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи лидеров организации.

Единогласное правило: может ли Евросоюз отказаться от консенсуса
Сейчас ключевые решения ЕС должны получать одобрение всех 27 стран-членов

«Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию. <...> Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за оппозиции стран», — сообщил он.

Драги добавил, что Еврокомиссия рассматривает введение ускоренной процедуры получения такого статуса.

«Путь, который сейчас не существует, но его можно предложить, и Еврокомиссия подготовит доклад», — сказал он.

Ранее, 30 мая, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что в обозримом будущем территория ЕС должна равняться территории Европы. Он считает, что ЕС должен оказывать активное содействие странам-кандидатам в выполнении вступительных критериев и делать это без задержек.

В этот же день газета The New York Times написала, что Украина и другие уязвимые страны на периферии Европы в ближайшие годы не смогут рассчитывать на вступление в ЕС. По мнению автора статьи, момент приема может растянуться на десятки лет.

В качестве одной из причин, почему Украину не примут в ЕС, журналист назвал несостоятельность идеи французского президента Эммануэля Макрона о создании нового политического альянса, который будет связан с ЕС, но функционировать отдельно. В это политическое сообщество, по мнению главы государства, должны войти Украина, Грузия, Молдавия и Великобритания.

28 мая авторы опубликованной в газете American Conservative статьи указали на то, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС на особых условиях подала бы плохой пример с точки зрения правовых норм и нарушила бы баланс сил внутри существующих европейских институтов.

Авторы напомнили, что в ЕС не существует специальной процедуры «ускоренного вступления» в альянс, о которой попросил украинский лидер Владимир Зеленский. Поэтому для принятия страны необходимо будет создать новый закон.

Ранее, 22 мая, министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон допустил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022