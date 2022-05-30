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Премьер-министр Словакии призвал включить в ЕС все страны Европы

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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В обозримом будущем территория ЕС должна равняться территории Европы. Об этом 30 мая заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер во время выступления в Братиславе на Конференции о будущем Европы.

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«Амбицией ЕС должно быть, чтобы ее территория равнялась территории Европы, чтобы в ее состав в обозримом будущем входили все европейские страны. Для меня будущее Европы заключается в том, чтобы составной частью Евросоюза были Украина, государства Западных Балкан, а также Грузия и Молдавия», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, Хегер выразил надежду на развитие широкомасштабного сотрудничества Евросоюза с Великобританией.

Министр считает, что ЕС должен оказывать активное содействие странам-кандидатам в выполнении вступительных критериев и делать это без задержек. По его словам, очень важное значение имеет единение стран Европы, продемонстрированное в последние месяцы.

В этот же день газета The New York Times написала, что Украина и другие уязвимые страны на периферии Европы в ближайшие годы не смогут рассчитывать на вступление в ЕС. По мнению автора статьи, момент приема может растянуться на десятки лет.

В качестве одной из причин, почему Украину не примут в ЕС, журналист назвал несостоятельность идеи французского президента Эммануэля Макрона о создании нового политического альянса, который будет связан с ЕС, но функционировать отдельно. В это политическое сообщество, по мнению главы государства, должны войти Украина, Грузия, Молдавия и Великобритания.

28 мая авторы опубликованной в газете American Conservative статьи указали на то, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС на особых условиях подала бы плохой пример с точки зрения правовых норм и нарушила бы баланс сил внутри существующих европейских институтов.

Авторы напомнили, что в ЕС не существует специальной процедуры «ускоренного вступления» в альянс, о которой попросил украинский лидер Владимир Зеленский. Поэтому для принятия страны необходимо будет создать новый закон.

Ранее, 22 мая, министр-делегат при министерстве иностранных дел Франции по делам Европы Клеман Бон допустил, что вступление Украины в Евросоюз может затянуться на несколько десятилетий.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля.

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