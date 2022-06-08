Чехии предрекли уничтожение без российского топлива

Вводимые Евросоюзом санкции на российское топливо скорее скажутся на экономике европейских стран, чем на РФ. Об этом 8 июня заявил аналитик компании ENAS, член Института энергетики и экспертной группы «Энергия не роскошь», экс-глава Чешской газовой компании Владимир Штепан.

По его мнению, даже полная остановка поставок российского газа в ЕС не вызовет желаемый на Западе разрушительный эффект для России.

Аналитик уверен, что одномоментный отказ от газа и нефти из РФ буквально «уничтожит» Чехию.

«В буквальном смысле конец. Конец всему, потому что СПГ у нас не будет; норвежский газ всегда останется только на бумаге. Уж я знаю. Других источников у нас нет. Откуда нам брать газ? У немцев его нет. Они лишились бы своего «Северного потока – 1», своих 50 млрд кубометров и сами испытывали бы нехватку», — сказал он в эфире Radio Universum.

Ответные меры Москвы, вынуждающие недружественные страны оплачивать газ и нефть в рублях, Штепан отказался считать политическими, назвав вопрос оплаты топлива исключительно деловым.

Ранее в этот день президент Сербии Александр Вучич признался, что «с ужасом ожидает», когда прекратятся поставки российского газа, поскольку это станет проблемой для Европы.

Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что позиция стран Евросоюза по вопросу поставок газа из РФ напоминает шизофрению. По его мнению, европейские страны угрожают прекратить закупать российский газ и одновременно боятся, что Москва сама прекратит поставки топлива.

4 июня заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский сообщил, что ЕС согласовывает седьмой пакет антироссийских санкций. Как подчеркнул политик, новый пакет должен затронуть поставки газа из РФ и отключение банков страны от системы международных платежей SWIFT, в частности Газпромбанка.

2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. К концу года союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. При этом запрет исключает экспорт по трубопроводу «Дружба», чтобы удовлетворить возражения Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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