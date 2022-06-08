Тест-системы «Вектора» на выявление оспы обезьян поступили в регионы РФ

Тест-системы центра «Вектор» на выявление оспы обезьян поступили в регионы РФ. Об этом в среду, 8 июня, сообщили в Роспотребнадзоре журналистам.

«Тест-системы для выявления оспы обезьян, изготовленные центром «Вектор» Роспотребнадзора, поступили в регионы <...> На сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения завоза этой инфекции и купирования возможности ее распространения.

5 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о 780 подтвержденных случаях инфицирования оспой обезьян в мире. Случаи были выявлены в 27 странах, не являющихся эндемичными по этому вирусу.

1 июня Роспотребнадзор сообщил, что российские регионы получат тысячу комплектов тест-систем. Отмечалось, что они позволяют за несколько часов установить факт наличия патогена.

О том, что специалисты «Вектора» создали тест-систему для выявления оспы обезьян и других ортопоксвирусных инфекций (например, оспы коров), сообщалось 20 мая. Во время испытаний устройство успешно обнаружило опасные для человека вирусы оспы в биоматериале, полученном от людей и животных.

В России случаев заболевания не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко.