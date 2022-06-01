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Регионы РФ получат тысячу комплектов тест-системы для выявления оспы обезьян

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Тест-система «Вектор-ПЦРрв-ВОО» даст возможность оперативно выявлять случаи заражения оспой обезьян. Российские регионы получат тысячу комплектов таких тестов. Об этом в среду, 1 июня, говорится в сообщение Роспотребнадзора, размещенного на сайте ведомства.

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«Она позволяет за несколько часов установить факт наличия патогена. На сегодняшний день к поставке в регионы готова тысяча тест-комплектов, благодаря чему будет обеспечено проведение 100 тыс. ПЦР-исследований на предмет заражения оспой обезьян», — отмечается в заявлении.

Как указали в ведомстве, первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводится на базе 20 организаций Роспотребнадзора. Именно туда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, указывающими на возможное инфицирование оспой обезьян.

«Особое внимание будет уделяться тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний», — пояснили в пресс-службе.

Накануне глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил об отсутствии 100-процентной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян. Он предупредил, что скорость распространения заболевания в летний период может увеличиться. Страны массово отменяли множество коронавирусных ограничений, а значит, в жаркое время года пройдут фестивали с огромным скоплением людей.

30 мая в Нигерии зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, принимавший иммунодепрессанты.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

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