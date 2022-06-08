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Минобороны: группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери в живой силе и технике

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут в Донбассе большие потери. Об этом 8 июня заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Украинская группировка в Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов», — сказал он на брифинге.

По словам представителя российского оборонного ведомства, ВСУ также потеряли шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники.

Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по центру Донецка. Онлайн спецоперации 8 июня
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Ранее в этот день депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что в настоящий момент ВСУ несут очень большие потери в Николаевской области, причиной которых является работа российской дальнобойной артиллерии, до которой украинская армия «не достает».

Уехавший с Украины 1 июня канадский журналист Нил Хаэр, в свою очередь, написал о тысячах погибших военнослужащих ВСУ. Он приложил скриншот переписки с украинским солдатом, который сообщил ему, что в его подразделении насчитывалось 60 военных, но в живых осталось лишь четверо.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ теряют 60–100 солдат в день убитыми и около 500 ранеными. Он назвал ситуацию на востоке страны очень тяжелой.

18 апреля в Минобороны РФ сообщили, что реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны на тот момент составляли 23 367 человек.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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