Вильфанд дал прогноз погоды на лето в России

В этом году лето в большинстве регионов России окажется теплым, местами температурные значения даже будут превышать норму. Об этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал в среду, 8 июня.

«В целом температура воздуха летом на Евроазиатской территории прогнозируется около или выше нормы. Наиболее высока вероятность того, что температурный фон будет выше многолетних значений в Тюменской области, на севере Красноярского края», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Синоптик отметил, что на юге и западе европейской части России прогнозируется довольно высокая вероятность плюсовых отклонений температуры. При этом в южных регионах ожидается меньшее количество осадков, чем прошлогодним летом, пишет «Москва 24».

«Более комфортное лето, чем прошлогоднее, прогнозируется на Черноморском побережье», — сказал Вильфанд.

В столичном регионе и расположенных в умеренных широтах ближайших к нему областях прогнозируется температура около или выше нормы. Однако это лето окажется менее жарким, чем прошлое, передает НСН.

Накануне Вильфанд рассказал москвичам о погоде в столице к концу недели. Как спрогнозировал синоптик, температура воздуха будет соответствовать показателям второй половины июля. К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры +14…+16 градусов, дневные — +24…+27 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.

Такое потепление, по его словам, вызвано тем, что отрог высокого давления перемещается еще дальше к востоку, и Москва окажется в его западной периферии. Другим фактором повышения температуры станет насыщенность южных воздушных масс влагой. Однако это также может спровоцировать более облачную погоду.