Лавров ответил украинскому журналисту на дерзкий вопрос

8 июня в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Турции глава МИД России Сергей Лавров умело парировал дерзкие выпады украинского журналиста по поводу транспортировки зерна.

Так, после объявления об окончании конференции, журналист Общественного телевидения Украины начал выкрикивать из зала вопросы.

«Конечно, можно, мы же не на Украине, мы в Турции — свободной стране» — так ответил российский дипломат на вопрос, можно ли предоставить журналисту возможность задать еще один вопрос.

Тот, в свою очередь, попробовал спровоцировать Лаврова, спросив, что «удалось продать России», кроме «украденного в Украине» зерна.

В ответ на хамство украинец получил доходчивые объяснения министра иностранных дел РФ.

«У вас все время голова болит о том, где бы что-то своровать, и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично: избавить восток Украины от давления неонацистского режима», — парировал он.

Лавров отметил, что со стороны России никаких препятствий нет. Однако необходимо получить команду судам выйти в Черное море от украинского президента Владимира Зеленского, «если он еще чем-то там командует», подчеркнул Лавров.

В ходе конференции также было указано, что Россия ценит усилия Турции по разблокировке ситуации с вывозом зерна из Украины и готова сотрудничать с Анкарой по этой теме.

Он также сакцентировал внимание на том, что нарастающий продовольственный кризис в мире мало связан с проблемой вывоза зерна. Ее, по словам Лаврова, «наши западные коллеги, да и сами украинцы пытаются внести в разряд вселенской катастрофы», хотя доля зерна, о котором идет речь, меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых.

Ранее в этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24» назвал условие для вывоза зерна из украинских портов. Единственным важным аспектом является полное обеспечение безопасности судов и страны в целом.

По словам Данилова, для Киева этот вопрос остается самым важным.

В Москве, в свою очередь, подчеркивали, что РФ не препятствует вывозу зерна. В частности, как отметил 3 июня российский лидер Владимир Путин, порты Азовского моря находятся под контролем ВС РФ, российская сторона готова обеспечить беспроблемный вывоз грузов, в том числе украинского зерна.

Глава государства назвал эффективные способы транспортировки продовольствия: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а также через Белоруссию.

За день до этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном, но прежде Киев должен разминировать море.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого, российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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