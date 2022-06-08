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Переговоры Лаврова и Чавушоглу начались в Анкаре
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Лавров указал на готовность сотрудничества с Анкарой в вопросах вывоза украинского зерна

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Россия ценит усилия Турции по разблокировке ситуации с вывозом зерна из Украины и готова сотрудничать с Анкарой по этой теме. Такое заявление в среду, 8 июня, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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«Мы очень ценим тем не менее усилия наших турецких друзей, которые ищут пути разблокировки ситуации и вывоза зерна из украинских портов, чтобы дать выйти из этих портов иностранным судам, которых там несколько десятков и которые там, в общем-то, используются в качестве заложников», — заявил Лавров.

Он также указал на то, что нарастающий продовольственный кризис в мире мало связан с проблемой вывоза зерна. Ее «наши западные коллеги, да и сами украинцы пытаются внести в разряд вселенской катастрофы, хотя доля этого зерна, о котором идет речь, меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых».

При этом Москва открыта к сотрудничеству не только с турецкими коллегами, но также и с властями Украины. Российская сторона готова к встрече с киевской в Стамбуле при посредничестве Организации Объединенных Наций (ООН), хоть и уверена в том, что данные переговоры будут иметь чисто символический характер.

«Если сейчас они изменили свое отношение, то с нашей стороны каких-либо сложностей не возникает, и посмотрим, как будут договоренности предварительные, которые мы обсуждали вчера и сегодня, воплощаться в практические дела», — добавил глава российского дипведомства.

Ранее в этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24» назвал условие для вывоза зерна из украинских портов. Единственным важным аспектом является полное обеспечение безопасности судов и страны в целом.

По словам Данилова, для Киева этот вопрос остается самым важным.

В Москве в свою очередь подчеркивали, что РФ не препятствует вывозу зерна. В частности, как отметил 3 июня российский лидер Владимир Путин, порты Азовского моря находятся под контролем ВС РФ, российская сторона готова обеспечить беспроблемный вывоз грузов, в том числе украинского зерна.

Глава государства назвал эффективные способы транспортировки продовольствия: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а также через Белоруссию.

За день до этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном, но прежде Киев должен разминировать море.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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