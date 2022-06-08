В Госдуме раскрыли выгоды для россиян от объединения ПФР и ФСС

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) позволит государству централизованно управлять социальными выплатами, в результате чего граждане смогут получать услуги более быстро и удобно. Об этом «Известиям» 8 июня сообщила член Комитета Госдумы по охране здоровья фракции «Единая Россия» Тамара Фролова.

По ее словам, на заседании в среду Госдума рассмотрела в первом чтении пакет правительственных законопроектов об объединении фондов, а также о правовом статусе нового учреждения. Депутат пояснила, что объединение проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы.

«В результате государство сможет централизованно управлять социальными выплатами. Уверена, что это позволит значительно оптимизировать работу и сделать получение услуг более быстрым и удобным для жителей, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания. На мой взгляд, абсолютно логично, чтобы все услуги люди могли получить в одном месте. И главное — все социальные обязательства государство будет исполнять вне зависимости от того, как называется фонд. Об этом беспокоиться не нужно!» — подчеркнула депутат.

6 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что освободившиеся после объединения ПФР и ФСС здания будут переданы под стационары или бюро медико-социальной экспертизы. Также она подчеркнула, что после все социальные обязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения фондов.

26 апреля профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Известиями» отметил, что создание единого Фонда пенсионного и социального страхования необходимо для сокращения расходов на ведение дел, связанных с выплатами в данном секторе. Таким образом, готовится платформа для создания единого социального казначейства.

О том, что Минтруд планирует объединить ПФР и ФСС в единый социальный фонд, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, а в его структуре управления создать новый орган — наблюдательный совет, стало известно 28 января.