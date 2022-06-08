Реклама
Прямой эфир

В Госдуме раскрыли выгоды для россиян от объединения ПФР и ФСС

Депутат Фролова заявила, что объединение ПФР и ФСС позволит россиянам быстрее получать услуги
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) позволит государству централизованно управлять социальными выплатами, в результате чего граждане смогут получать услуги более быстро и удобно. Об этом «Известиям» 8 июня сообщила член Комитета Госдумы по охране здоровья фракции «Единая Россия» Тамара Фролова.

Фондовый курс: чем обернется для россиян объединение ПФР и ФСС
Слияние Пенсионного фонда и Фонда социального страхования должно ускорить назначение выплат

По ее словам, на заседании в среду Госдума рассмотрела в первом чтении пакет правительственных законопроектов об объединении фондов, а также о правовом статусе нового учреждения. Депутат пояснила, что объединение проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы.

«В результате государство сможет централизованно управлять социальными выплатами. Уверена, что это позволит значительно оптимизировать работу и сделать получение услуг более быстрым и удобным для жителей, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания. На мой взгляд, абсолютно логично, чтобы все услуги люди могли получить в одном месте. И главное — все социальные обязательства государство будет исполнять вне зависимости от того, как называется фонд. Об этом беспокоиться не нужно!» — подчеркнула депутат.

6 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что освободившиеся после объединения ПФР и ФСС здания будут переданы под стационары или бюро медико-социальной экспертизы. Также она подчеркнула, что после все социальные обязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения фондов.

26 апреля профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Известиями» отметил, что создание единого Фонда пенсионного и социального страхования необходимо для сокращения расходов на ведение дел, связанных с выплатами в данном секторе. Таким образом, готовится платформа для создания единого социального казначейства.

О том, что Минтруд планирует объединить ПФР и ФСС в единый социальный фонд, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, а в его структуре управления создать новый орган — наблюдательный совет, стало известно 28 января.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022