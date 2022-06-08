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Лавров назвал неприемлемым и хамским поведение послов Украины

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Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Berg
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Россия считает неприемлемым и хамским поведение послов Украины. Об этом 8 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Меня тоже иногда упрекают в том, что я не сильно выбираю выражения, но все-таки одно дело сильные выражения, а другое дело — смысл произносимого. А смысл произносимого многими украинскими послами хамский, вплоть до характеристик, как вы знаете, которые они берут на себя смелость давать главам государств и правительств тех стран, в которых они работают. Считаю это неприемлемым», — сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Турции.

Лавров отметил, что коротко затронул эту тему на переговорах со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Мы касались этой темы сегодня коротко. У нас здесь, по-моему, есть общее понимание, что лучше все-таки разговаривать прилично», — добавил министр.

5 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал немецкие власти за отказ поставлять тяжелое вооружение. В своем комментарии он охарактеризовал действия страны как «позор». Еще раньше, 26 мая, дипломат выложил в Twitter фото улитки, сопроводив его надписью «Немецкое оружие для Украины уже в пути».

В дальнейшем Мельник рассказал СМИ, что с ним отказывается встречаться глава МИД Германии Анналена Бербок.

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