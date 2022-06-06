Глава МИД ФРГ Бербок отказалась от встречи с послом Украины Мельником

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок отказалась от встречи с украинским послом Андреем Мельником. Об этом 6 июня сообщило на своем сайте издание Bild.

«Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», — заявлял Мельник ранее в эфире Bild am Sonntag.

Однако встреча так и не состоялась. МИД Германии сослался на то, что Бербок находится в постоянном контакте с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Послы других государств и консулы встречаются с ее заместителями.

Ранее с Мельником встречались глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек, глава минфина Кристиан Линднер и ряд других министров правительства Германии.

Накануне Мельник пристыдил Германию за отказ поставлять Киеву танки Leopard-1 и боевые машины пехоты Marder. 28 мая стало известно, что за последние недели правительство ФРГ сократило «до минимума» военную помощь Украине. Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения.

27 мая Мельник заявил, что канцлеру Германии Олафу Шольцу не хватает мужества и лидерства в принятии решений, так как во время выступления в Давосе политик не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в Евросоюзе и не перечислил меры по поддержке Киеву. Днем ранее украинский посол в ФРГ в очередной раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву: он выложил у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

В начале мая в ответ на заявление Шольца не ехать в Киев после того, как украинские власти отказали в приглашении президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру Мельник назвал канцлера ФРГ обиженной ливерной колбасой. Извиняться за свои слова дипломат впоследствии отказался.

В апреле пользователи Сети из Германии выступили с петицией, в которой призвали выдворить Мельника из страны. Автор инициативы указал, что высказывания посла Украины противоречат дипломатической этике.