Врач рассказала об опасности кондиционеров

Кондиционер может быть опасен для людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматоидным артритом и синуситами. Об этом врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала в среду, 8 июня.

Также кондиционеры стоит с осторожностью использовать людям с аллергическим ринитом и астмой, поскольку длительная циркуляция воздуха увеличивает концентрацию аллергенов в помещении, сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт подчеркнула, что эти заболевания могут обостриться в том числе из-за холодного воздуха. По словам Алексеевой, температура воздуха в помещении должна составлять от 23 до 26 градусов тепла. А разница с температурой на улице не должна быть больше восьми градусов, передает НСН.

Также она рекомендовала людям с аллергией и астмой использовать устройства с опцией увлажнения, пишет «Москва 24».

Кроме того, терапевт добавила, что кондиционеры сушат кожу, а это может обернуться дерматологическими заболеваниями, сообщает телеканал «360».

Ранее, 3 июня, терапевт клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Анна Позднякова рассказала, что для облегчения состояния человека при тепловом ударе необходимо побрызгать на пострадавшего прохладной водой и посадить рядом с вентилятором. Также поможет холодный компресс, который нужно приложить на шею, подмышки и пах.