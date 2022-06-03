Терапевт рассказала о правилах действия при тепловом ударе

Многие люди допускают ошибки в попытке облегчить состояние человека при тепловом ударе. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила терапевт клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Анна Позднякова «Газете.Ru».

Она пояснила, что жаропонижающие средства не играют роли в лечении теплового удара и могут только усугубить положение, а также вызвать осложнения.

Чтобы облегчить состояние человека при тепловом ударе, необходимо побрызгать на него прохладной водой и посадить рядом с вентилятором. Также поможет холодный компресс, который нужно приложить на шею, подмышки и пах, отметила Позднякова.

По ее словам, летом следует помнить о ряде правил, чтоы избежать теплового удара.

«Старайтесь не быть слишком активными и делайте перерывы во время упражнений. Пейте достаточно жидкости, при этом рекомендуется дробный прием воды, содержащей соли натрия, калия, магния. Но не заставляйте себя пить очень много за короткое время. Это может быть вредно», — рассказала терапевт.

Также врач посоветовала носить свободную, легкую одежду и головные уборы, избегать нахождения в горячей машине, а также снабдить жилые вентиляторами и кондиционерами.

В июле прошлого года врач Сергей Хомяков рассказал, что о тепловом ударе могут свидетельствовать учащенное сердцебиение и дыхание, усталость, мышечная слабость, головная боль и головокружение. По его словам, в жару следует скрыться в тени от прямого попадания солнечных лучей, для того, чтобы минимизировать риск заработать тепловой удар.