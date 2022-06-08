Россия увеличила экспорт досок на фоне санкций

Объем экспорта пиломатериалов из России в январе–мае 2022 года на фоне санкций увеличился на 10%, до 11,2 млн куб. м. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе «Рослесинфорга», входящего в структуры «Рослесхоза».

По данным ведомства, российские компании отправляют за рубеж в основном доски, брус, сырье для производства досок, балансовую древесину и фанерный кряж (из него делают шпон), уточняет РБК. Почти 70% от поставок приходится на азиатские страны, куда объемы поставок выросли почти на 13%, до 7,8 млн куб. м.

Еще 30% российских пиломатериалов поставляются «недружественные» государства, которые ввели санкции против России после начала ее военной спецоперации на Украине. Экспорт в эти страны увеличился лишь на 3,7%, до 3,27 млн куб. м.

Ключевым покупателем российских пиломатериалов на протяжении последних 15 лет остается Китай, на него приходится половина всего экспорта за пять месяцев текущего года — 5,24 млн куб. м. Однако по данным таможни Китая, импорт российских пиломатериалов за пять месяцев текущего года вырос только на 1,2%, а в апреле он был снижен на 10,5%.

Расхождение в данных «Рослесинфорга» и китайской таможни может быть связано с тем, что российские компании везут пиломатериалы в другие направления, пунктом получения древесины указывая Китай, отмечают эксперты.

На втором месте покупателей российских пиломатериалов остается Узбекистан. Также в пятерке лидеров Сингапур, Эстония и Финляндия.

В конце марта в Японии рекордно подорожали строительная древесина и металл впервые за почти 14 лет из-за сбоев в цепочке поставок на фоне ухудшения диалога между Москвой и Токио. Рыночные цены на фанеру хвойных пород, используемую при возведении стен и пола домов, пять месяцев подряд повышались и достигли рекордного уровня.

Причиной роста цен в Японии стало то, что почти 60% деревянного шпона для изготовления фанеры поступало из России. Москва запретила экспорт некоторых видов древесины, в том числе шпона, в ответ на экономические санкции Японии.

Санкционное давление на Россию усилилось на фоне специальной операции по защите Донбасса. Так, 8 марта США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из России. Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов подчеркнул, что отказ от российских энергоресурсов приведет к глобальным проблемам на рынках.

Со своей стороны Евросоюз утвердил несколько пакетов антироссийских санкций, последний из которых — шестой — согласован и объявлен 3 июня.