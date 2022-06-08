ВСУ устроили командный пункт в бывшем пионерлагере в Красном Лимане

Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры из обнаруженного российскими военными командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории бывшего пионерлагеря в освобожденном Красном Лимане.

Внимание служащих ВС России привлекло большое количество различных антенн на здании детского лагеря. При осмотре внутренних помещений были найдены пристрелочные мишени, предположительно, для крупнокалиберного оружия, средства связи и координации.

Также российские солдаты обнаружили небольшие запасы провианта, брошенного при отступлении. В основном — консервы польского производства.

Как рассказал военнослужащий Владимир, в штабе размещались 30 бойцов ВСУ, которые осуществляли командование в пределах досягаемости.

Примечательно, что на месте остались флаг Украины и атрибутика военно-патриотической игры «Сокол — Джура», которая, по словам местных жителей, носит выраженный идеологический характер. До начала спецоперации здесь проходили регулярные сборы, в которых принимали участие украинские школьники.

Ранее, 3 июня, глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты оборудовали опорный пункт в здании лицея в Краматорске, где разместили запасы тяжелого вооружения.

По его словам, подразделения ВСУ, территориальной обороны также в городе Николаевка в ДНР разместили в интернате для сирот артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В здании школы села Марчихина Буда Сумской области ВСУ оборудовали огневые точки и склад с реактивными снарядами для РСЗО. С теми эже целями были использованы многоквартирные дома города Золотое в ЛНР, при этом мирным жителям запретили эвакуироваться в безопасные районы.

18 мая межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что боевики Украины разместили огневые точки около поликлиники в Краматорске.

17 мая в Минобороны РФ рассказали, что в больницах Запорожья боевики украинского радикального националистического формирования «Айдар» оборудовали огневые позиции, персонал и пациентов удерживают в качестве живого щита.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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