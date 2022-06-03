В здании лицея в Краматорске неонацисты оборудовали опорный пункт. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея № 65 неонацистами оборудован опорный пункт», — заявил он.

Кроме того, он отметил, что на территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия.

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