Стоимость бензина в регионах Британии достигла рекордных значений

Цена за литр бензина в некоторых районах Великобритании превысила £2 (157 рублей). Об этом во вторник, 7 июня, сообщает LBC.

«Компания LBC обнаружила, что <...> на автомагистрали A1 между Сандерлендом и Ньюкаслом литр неэтилированного бензина стоит небывалые £2,02. Дизель стоит £2,04 на той же заправочной станции», — говорится в публикации.

Отмечается, что при сохранении такого уровня цен полный бак среднего автомобиля будет обходиться приблизительно в £110 (8 656 рублей), что ощутимо ударит по бюджету граждан Соединенного королевства. Уже сейчас многие высказывают недовольство сложившейся ситуацией и призывают правительство вмешаться.

Ранее в этот день стало известно, цена бензина в Великобритании превысила £1,785 (136 рублей) за литр и установила новый рекорд за время ведения статистики в стране. При этом максимальные значения за прошедшие месяцы стали обновляться всё чаще. Так, за прошедшие сутки литр бензина подорожал на 6 пенсов (43 рубля).

Британские власти сократили топливный сбор на 5 пенсов за литр на период до марта следующего года, однако это не остановило стремительный рост цен. Эксперты называют ключевым фактором непрекращающегося подъема стоимости бензина в стране ограничительные меры Евросоюза в отношении импорта углеводородов из РФ.

Кроме того, 2 июня британские фермеры предупредили о плохом урожае из-за роста цен на электричество и нехватки рабочей силы. 18 мая сообщалось, что по итогам апреля, инфляция в стране побила рекорд за 40 лет: 9% против 7% предыдущего месяца. Так, в апреле цены для потребителей повысились на 2,5% после мартовского увеличения на 1,1%. Отмечается, что апрельский показатель достиг рекорда марта 1982 года, когда в Великобритании зафиксировали инфляцию в 9,1%.

16 мая парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин заявила, что, если британцы испытывают сложности из-за повышения стоимости жизни, им следует перейти на более высокооплачиваемую службу или больше работать. Однако она отметила, что «это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах».

Согласно опросу издания Daily Mirror в апреле, более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой. Отмечается, что часть семей отказывается от покупки вещей не первой необходимости или отменяет праздники. По данным издания, в стране появились и прецеденты неуплаченных арендных платежей, а также случаи, когда родители пропускают приемы пищи, чтобы их дети могли поесть.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее в апреле сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.