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Финляндия и Швеция подпишут меморандум об оказании военной помощи

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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Главы минобороны Финляндии и Швеции заключат меморандум о взаимопонимании по поддержке принимающей страны, который в том числе включает оказание военной помощи. Об этом финское оборонное ведомство сообщает во вторник, 7 июня.

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«Поддержка принимающей страны оказывается и принимается, например, во время всех международных учений в Финляндии и за рубежом, а также в рамках военного кризисного управления», — говорится в тексте.

В документе отмечается, что ускорению подписания соглашения между двумя странами способствовал украинский кризис, передает RT.

Ранее в этот день помощник генерального секретаря альянса Камиль Гран заявил, что НАТО не дает России гарантий неразмещения ядерных вооружений в Швеции и Финляндии.

Кроме этого, он выразил надежду, что разногласия между Турцией, Швецией и Финляндией по вопросу о членстве этих двух государств в НАТО будут урегулированы. Он подчеркнул важность переговоров по данному вопросу и необходимость считаться с интересами Анкары, пишет REGNUM.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не сделает ситуацию лучше в политическом плане, сообщается на сайте kp.ru.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении стран в организацию.

Однако позже, 23 мая, сообщила о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

МИД России критически отреагировал на заявление властей скандинавских стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

16 президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, делается это в интересах внешнеполитических интересов США. Путин отмечал, у России нет проблем с этими странами, и их вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Однако он указал, что расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет ответную реакцию со стороны РФ.

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