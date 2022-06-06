Лавров оценил последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не сделает ситуацию лучше в политическом плане. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

По его словам, это очевидно «любому вменяемому политику».

«Мы посмотрим, как этот процесс пойдет. Нас может касаться только одно: если вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет создавать прямые физические, материальные угрозы нашей безопасности», — отметил глава российской дипломатии.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о расширении. Однако позже, 23 мая, Анкара сообщила о готовности содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

МИД России критически отреагировал на заявление властей скандинавских стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих государств обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

27 мая программный директор клуба «Валдай», научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев предположил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в альянс может сильно затянуться или вовсе не состояться.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Финляндия и Швеция не представили никаких документов по вопросу урегулирования разногласий между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки.

Фактически Анкара заблокировала вступление скандинавских государств в альянс.