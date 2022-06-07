Шольц не счел согласие Минска на транзит зерна с Украины причиной для отмены санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 7 июня, что согласие Белоруссии на транзит через ее территорию зерна с Украины в страны Балтии не является весомой причиной отменить введенные против Минска санкции.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности помочь с вывозом зерна через белорусскую территорию в порты стран Балтии. Он отметил, что в таком случае необходимо, чтобы эти порты были открыты и для белорусских товаров.

«Это не должно стать предлогом для отзыва санкций», — заявил Шольц на пресс-конференции в Вильнюсе.

При этом канцлер не исключил варианта с поиском решения по вывозу зерна через порты самой Украины. Он отметил, что для этого планируется привлечь ООН.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна не готова экспортировать зерно через Белоруссию.

При этом в тот же день «Известия» узнали, что Москва согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы. Их будут сопровождать турецкие корабли до нейтральных вод. Там суда встретят российские корабли и сопроводят их до Босфора. По словам высокопоставленного чиновника, Украина согласилась допустить в свои территориальные воды турецкие суда для разминирования оговоренной части акватории и создания «‎зернового коридора»‎.

До этого, 3 июня, президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.