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В ГД заявили о самоубийственных для ЕС последствиях отказа от нефти и газа из РФ

Депутат Чепа: полный отказ российских энергоносителей станет самоубийством для Европы
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Фото: ТАСС/Алена Гниденко
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Полный отказ от российских энергоносителей станет для Европы самоубийством, поэтому страны ЕС на это не пойдут. Об этом во вторник, 7 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя предложения Польши по седьмому пакету санкций.

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«Европа на этот шаг не пойдет, потому что это для многих стран [отказ от всех российских энергоносителей] просто самоубийство. Ее не поддержит Европа, и Польша это прекрасно понимает. Но для того чтобы пропиариться, и в первую очередь выслужиться, они и делают такие заявления. Я думаю, что это всё пустое», — подчеркнул он.

Ранее в этот день министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом призвал Евросоюз начать работать над седьмым пакетом санкций. По мнению польского дипломата, он должен включать полный запрет на импорт российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.

Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. В частности, под давлением Кипра из последней версии документа была исключена мера, запрещающая россиянам приобретать недвижимость в ЕС. Также страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

В итоге шестой пакет рестрикций включил в себя отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Санкции стран Запада последовали в ответ на решение президента России Владимира Путина 24 февраля провести специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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