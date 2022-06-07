Польша подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку вооружения Киеву

Польша подпишет контракт на поставку оружия Киеву почти на $630 млн. Это крупнейшее соглашение на экспорт вооружений, сообщил 7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге.

«Сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружений за последние 30 лет», — сказал он.

Моравецкий отметил, что речь идет о продаже вооружения, но не уточнил, какие именно образцы оружия будут отправлены.

23 мая министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине, среди них были Италия, Греция, Норвегия, Польша и др.

До этого, 23 апреля, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша передала украинским властям вооружение на сумму около 7 млрд злотых, что в пересчете на доллары превысило $1,6 млрд.

Западные страны отправляют Киеву оружие на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало страны перестать накачивать Украину оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что эти действия приводят к гибели людей. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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