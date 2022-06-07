Религиовед разъяснил суть передачи крымских епархий УПЦ патриарху Кириллу

Передача крымских епархий Украинской православной церкви (УПЦ) под прямое подчинение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла означает, что в крымских церквях при богослужениях перестанут упоминать Онуфрия, а также увеличится количество приходов Русской православной церкви. Об этом во вторник, 7 июня, в беседе с «Известиями» заявил религиовед, исполнительный директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

По его словам, это действие является следствием действий УПЦ. Как отметил специалист, такое решение можно было принять в 2014 году, когда Крым стал российским, — «чья земля, того и вера, да и вообще кого земля, того и юрисдикция».

«Присоединение в Русской православной церкви приведет к тому, что в церквях перестанут упоминать в богослужениях Онуфрия. Приходов именно Русской православной церкви станет больше. Но она является частью Московского патриархата — он является более широким по своему влиянию. Они также будут, согласно ротации, принимать участие в синодах», — заключил Силантьев.

Соответствующее решение ранее во вторник вынес Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ). Главой Крымской митрополии назначен преосвященный митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Ранее о решении остаться под омофором Патриарха Московского и всея Руси заявили Симферопольская и Крымская, Феодосийская, Донецкая, Луганская, Горловская и Славянская, Ровеньковская и Свердловская, Джанкойская епархии УПЦ. Запорожская епархия заявила, что считает оптимальным статус УПЦ, определенный патриархом Алексием II. При этом Ровеньковская епархия объявила также о приостановке поминовения за богослужениями предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Всего в УПЦ насчитывается 53 епархии.

28 мая сообщалось, что Симферопольская и Крымская епархия на соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) проголосовала против изменений в ее уставе и остается под омофором Патриарха Московского и всея Руси.

Накануне, 27 мая, поместный собор УПЦ принял решение о независимости от Русской православной церкви (РПЦ). Как отметил один из священнослужителей УПЦ Владимир Ткачук, коллегия настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

В тот же день председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что в адрес РПЦ не поступало обращений от УПЦ. По его словам, УПЦ находится в тяжелом положении, так как испытывает давление со стороны властей, раскольников, националистически настроенных людей и СМИ.