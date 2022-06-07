Синод РПЦ передал крымские епархии УПЦ в подчинение патриарху Кириллу

Крымские епархии Украинской православной церкви (УПЦ) переданы под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Такое решение вынес в Москве 7 июня Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ).

Синод также предупредил, что самочинные действия по изменению статуса украинской православной церкви могут привести к новому расколу.

«Учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией, принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви», — говорится в опубликованных журналах Синода.

При этом главой Крымской митрополии назначен преосвященный митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Ранее о решении остаться под омофором Патриарха Московского и всея Руси заявили Симферопольская и Крымская, Феодосийская, Донецкая, Луганская, Горловская и Славянская, Ровеньковская и Свердловская, Джанкойская епархии УПЦ. Запорожская епархия заявила, что считает оптимальным статус УПЦ, определенный патриархом Алексием II. При этом Ровеньковская епархия объявила также о приостановке поминовения за богослужениями предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Всего в УПЦ насчитывается 53 епархии.

28 мая сообщалось, что Симферопольская и Крымская епархия на соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) проголосовала против изменений в ее уставе и остается под омофором Патриарха Московского и всея Руси.

Накануне, 27 мая, поместный собор УПЦ принял решение о независимости от Русской православной церкви (РПЦ). Как отметил один из священнослужителей УПЦ Владимир Ткачук, коллегия настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

В тот же день председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что в адрес РПЦ не поступало обращений от УПЦ. По его словам, УПЦ находится в тяжелом положении, так как испытывает давление со стороны властей, раскольников, националистически настроенных людей и СМИ.