Крымская епархия останется под омофором патриарха Московского

Симферопольская и Крымская епархия на соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) проголосовала против изменений в ее уставе и остается под омофором Патриарха Московского и всея Руси. Об этом говорится 28 мая в заявлении, опубликованном на сайте епархии.

Уточняется, что 27 мая делегация Симферопольской и Крымской епархии во главе с митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем приняла участие в режиме видеоконференции в соборе Украинской православной церкви, который проходил в Свято-Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании Киева.

«Симферопольская и Крымская епархия остается под омофором святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — отмечается в сообщении.

27 мая поместный собор УПЦ принял решение о независимости от Русской православной церкви (РПЦ). Как отметил один из священнослужителей УПЦ Владимир Ткачук, коллегия настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

В тот же день председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что в адрес РПЦ не поступало обращений от УПЦ. По его словам, УПЦ находится в тяжелом положении, так как испытывает давление со стороны властей, раскольников, националистически настроенных людей и СМИ.