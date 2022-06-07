Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

МО РФ подтвердило факт умышленного поджога националистами ВСУ скита в Святогорске

0
Фото: Telegram
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свидетельства жителей и монахов подтвердили, что украинские националисты умышленно подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 7 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Свидетельства местных жителей и монахов в освобожденном Святогорске Донецкой Народной Республики подтверждают факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита Всех святых земли Русской», — сказал он.

Генерал также рассказал, что потушить скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие на помощь члены местной территориальной обороны.

«Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение», — добавил Конашенков.

Украинские неонацисты нанесли удар по Курской области. Военная спецоперация на Украине 6 июня 2022 года — трансляция
Новости ДНР и ЛНР, что происходит на Украине и в мире, репортажи — в обновляемом материале «Известий»

Ранее, 4 июня, сообщалось, что военные вооруженных сил Украины (ВСУ) подожгли скит в Святогорске. Как сообщило Минобороны РФ, преступление было совершено с помощью зажигательных патронов и крупнокалиберного пулемета.

О пожаре на территории скита Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил ранее в тот день информационно-просветительский отдел церкви.

6 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Святогорск практически полностью взят под контроль. Тогда же Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России завершают освобождение города Святогорск.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022