Свидетельства жителей и монахов подтвердили, что украинские националисты умышленно подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 7 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Свидетельства местных жителей и монахов в освобожденном Святогорске Донецкой Народной Республики подтверждают факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита Всех святых земли Русской», — сказал он.

Генерал также рассказал, что потушить скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие на помощь члены местной территориальной обороны.

«Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение», — добавил Конашенков.

Ранее, 4 июня, сообщалось, что военные вооруженных сил Украины (ВСУ) подожгли скит в Святогорске. Как сообщило Минобороны РФ, преступление было совершено с помощью зажигательных патронов и крупнокалиберного пулемета.

О пожаре на территории скита Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил ранее в тот день информационно-просветительский отдел церкви.

6 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Святогорск практически полностью взят под контроль. Тогда же Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России завершают освобождение города Святогорск.

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