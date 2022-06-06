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Глава ДНР заявил о зачистке Святогорска от украинских боевиков

Глава ДНР Пушилин заявил о зачистке Святогорска от украинских боевиков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Город Святогорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически полностью взят под контроль. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил глава республики Денис Пушилин.

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«Святогорск практически освобожден, проходит зачистка», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России завершают освобождение Святогорска. Он заявил, что в целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические группировки взорвали мост через реку Северский Донец.

В тот же день штаб территориальной обороны республики сообщил, что силы ДНР установили контроль над 229 населенными пунктами. Отмечалось, что идут бои за Святогорск.

6 июня Конашенков также заявил, что российская авиация уничтожила американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы в районе Северска в ДНР. В тот же день в районе Славянска средства ПВО сбили украинский МиГ-29.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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