СМИ узнали о схеме для избавления банков РФ от замороженных активов

Российские банки, попавшие под санкции, могут получить возможность очистить свои балансы по новой схеме. С предложением выступило Министерство экономического развития, пишет 7 июня РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный ведомством.

Поправки призваны помочь банкам снизить «негативные последствия недружественных действий иностранных государств».

Так, банки смогут отказаться от заблокированного санкциями имущества, а также — от обязательств перед иностранными физическими и юридическими лицами из недружественных стран. Стоимость активов и имущества, которые планируется передать новому юрлицу, будет определять независимый оценщик. При этом, как отмечается, их стоимость не может превышать стоимость пассивов, выводимых по аналогичной схеме.

Помимо этого, банки смогут пройти процедуру реорганизации. В частности, финансовые организации смогут создать новое юридическое лицо и передать ему все замороженные активы и пассивы по обязательствам перед зарубежными кредиторами.

По данным источников, предложенная схема уже согласована с рядом других министерств и ведомств. Законопроект был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и передан на рассмотрение в кабинет министров.



Ранее во вторник «Известия» выяснили, что у западных инвестбанков и компаний в России заморожено не менее $17 млрд. Это следует из годовых и квартальных отчетностностей на предмет вложений в суверенные российские еврооблигации и корпоративные бумаги эмитентов РФ. Прежде всего речь идет о компаниях Deutsche Bank, Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Barclays, State Street Corporation и других.