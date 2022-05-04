Эксперт оценил последствия для россиян отключения Сбербанка от SWIFT

В случае отключения от международной платежной системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ ничего страшного для банков и их клиентов не произойдет. Об этом заявил «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в среду, 4 мая.

О том, что Еврокомиссия планирует отключить от SWIFT Сбербанк, а также Россельхозбанк и МКБ, в среду, 4 мая, рассказала в Европарламенте глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вавилов отметил, что на работе других российских банков отключение от этой платежной системы никак не отразилось.

Проблема, по его словам, может быть только одна — компаниям, занимающимся как импортом, так и экспортом, придется открывать счета в других банках, и это будет касаться и иностранных компаний, имеющих расчетные счета в Сбере.

«Как вариант, можно будет использовать Газпромбанк, который под санкции не попадет точно — весь оборот по газу проходит через него, и если у этого банка начнутся проблемы из-за ЕС, континент просто останется без отопления и электроэнергии», — добавил специалист.

Аналогичного мнения придерживается и финансовый аналитик, трейдер Артём Звездин. По его мнению, отключение Сбербанка от SWIFT никак не скажется на операциях в стране, поэтому опасаться этого частным лицам не стоит.

«Так же стоит помнить, что SWIFT не единственная система. Примерно 6 лет назад, в России разработали свою систему – СПФС (система передачи финансовых сообщений). В случае, если Сбербанк отключат от SWIFT, очевидно, что будет использоваться СПФС в качестве альтернативы», - сказал он «Известиям».

Звездин напомнил, что с СПФС работают практически все страны СНГ, а также все банки внутри России. Кроме того, некоторые банки, такие как банки Кубы, Швейцарии, Франции и другие также находятся внутри этой системы.

«Карты Visa и MasterCard, выпущенные в Сбербанке, как не работали за границей, так и не будут работать, т.е. ничего не поменяется. В общем, обычному человеку опасаться нечего. Кроме того, при самом плохом сценарии, данные санкции не повлекут за собой заморозку ваших денег. Вы всегда сможете перейти к другому банку», - пояснил аналитик.

В начале марта Брюссель уже отключил семь российских банков от SWIFT. Это ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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