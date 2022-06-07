Противники Джонсона пообещали добиться его отставки

Ряд представителей Консервативной партии Великобритании остались недовольны результатами голосования по вотуму доверия премьер-министру Борису Джонсону, который, по их мнению, должен был покинуть свой пост. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает издание The Guardian.

«Даже союзники премьер-министра признают, что это «начало конца» после того, как 40% депутатов отказались поддержать лидера», — говорится в публикации.

Отмечается, что глава правительства оказался в той же ситуации, что и его предшественница, Тереза Мэй, в 2018 году: в ходе аналогичного голосования экс-премьер смогла добиться поддержки 2/3 однопартийцев, однако ее репутации был нанесен непоправимый ущерб.

Представители партии Лейбористов также раскритиковали результаты голосования, однако признали, что хаос в рядах оппонентов им выгоден.

Сам Борис Джонсон поблагодарил сторонников за поддержку.

Ранее в понедельник представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия премьеру Великобритании. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.

6 июня о возможном запуске процедуры вотума недоверия политику рассказал редактор телеканала ITV Пол Бренд. По его словам, официально об этом должен объявить Грэм Брейди, возглавляющий Комитет 1922 — объединение членов парламента от Консервативной партии.

В тот же день агентство Opinium опубликовало результаты опроса, в котором 59% респондентов высказались за то, чтобы члены парламента от Консервативной партии выразили вотум недоверия действующему главе правительства. 28% опрошенных выступили против отставки Джонсона.

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

25 мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.