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IT-специалистам просят оплачивать до 50% аренды жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Господдержку стоит оказывать не только разработчикам, которые трудятся в IT-компаниях, но и специалистам всех должностей отрасли информационных технологий, занятых в любых российских структурах. С такой инициативой в Минцифры обратился «Ростех». «Известия» ознакомились с письмом госкорпорации.

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«Ростех» предложил ввести новые меры поддержки в дополнение к уже принятым — в частности, отcрочке от призыва в армию IT-специалистов и льготной ипотеке для них.

Госкорпорация призвала субсидировать из региональных бюджетов 30-50% стоимости аренды жилья для сотрудников отрасли, у которых нет собственной квартиры или дома. Также авторы инициативы предложили установить гарантированный государством ежемесячный доход IT-специалиста по месту работы.

Такие меры позволят сохранить не только равные и конкурентные условия найма сотрудников в IT, но и избежать их оттока из ключевых отраслей экономики РФ, указано в обращении «Ростеха».

Также госкорпорация предложила распространить меры поддержки для технологических компаний (это в том числе налоговые льготы и освобождение от проверок) на фирмы, занимающиеся оптовой торговлей компьютерным оборудованием и софтом, деятельностью по обследованию и экспертизе компьютерных систем, обучением пользователей и многим другим.

Сейчас такие структуры не могут получать льготы, поскольку доходы от разработки ПО в их выручке занимают 20-40%, а требуемый уровень — 90%, отмечено в обращении в Минцифры.

Подобнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тех поддержка: айтишникам просят оплачивать до 50% аренды жилья

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