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Осенью в отставку может уйти пять губернаторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России осенью может произойти новая ротация в губернаторском корпусе, говорится в рейтинге влияния губернаторов, подготовленном АПЭКом по итогам мая. Документ имеется в распоряжении «Известий».

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«В случае очень значительных проблем в текущей деятельности глав регионов, резонансных антикоррупционных расследований или пакетных перестановок нельзя полностью исключать ротаций и в летний период. Тем не менее более ожидаемо проведение ротаций в конце сентября – октябре 2022-го и в первые месяцы 2023 года», — говорится в исследовании.

В числе основных факторов перестановок авторы называют истечение полномочий до единого дня голосования и частое попадание в новости о внутриэлитных конфликтах или масштабные информационные атаки.

В первую очередь, как считают в АПЭКе, под эти критерии подпадают губернаторы Хакасии Валентин Коновалов (85 место в рейтинге), Коми Владимир Уйба (84), Орловской области Андрей Клычков (83), Оренбургской области Денис Паслер (58), Красноярского края Александр Усс (22).

Как заявил «Известиям» глава АПЭКа Дмитрий Орлов, у каждого из них есть показатели устойчивости, однако их перевешивают факторы, которые ведут к отставке.

Последняя масштабная ротация губернаторского корпуса в России прошла в мае. Тогда свои посты покинули глава Саратовской области Валерий Радаев, Томской области Сергей Жвачкин, Марий Эл Александр Евстифеев, Кировской области Игорь Васильев, а также Рязанской области Николай Любимов.

Всего в единый день голосования в сентябре пройдут выборы 15 губернаторов. 14 из них будут избраны в результате всенародного голосования, в Адыгее нового главу республики должен будет избрать парламент. На прошлой неделе ЦИК сообщила о старте избирательной кампании в стране.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отзыв принят: осенью в отставку может уйти пять губернаторов

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