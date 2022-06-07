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Болгария получила первую партию сжиженного газа от США

Nova: в Турцию прибыл танкер с первой партией сжиженного газа для Болгарии от США
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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini/dpa
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Танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из США прибыл в Турцию для разгрузки сырья, которое позже будет доставлено в Болгарию. Об этом в понедельник, 6 июня сообщает телеканал Nova со ссылкой на источник в Минэнерго страны.

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Ожидалось, что грузовое судно прибудет только 8 июня и остановится в другом порту.

«Сжиженный газ разгружается не на терминале в Греции, как предполагалось [ранее], а на одном из терминалов в Турции, для чего было заключено временное соглашение», — отметил специалист в области энергетики Васил Начев.

Предполагается, что разгрузка займет около 18 часов.

11 мая Болгария сообщила, что договорилась с США о поставках СПГ «по ценам ниже, чем у «Газпрома». Однако цену не раскрыли. По данным болгарского правительства, перед этим премьер-министр республики Кирилл Петко встречался с американским вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне.

Ранее, 27 апреля, «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал–Европа после приостановки прямых поставок. Уже 22 мая министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что решение страны отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. По его словам, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость из-за блокировки российских резервов западными государствами.

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