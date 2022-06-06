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Военный эксперт оценил возможность применения Киевом британских управляемых ракет

Военный эксперт Фролов рассказал о возможности использования Киевом управляемых ракет для британских РСЗО
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Военный эксперт Андрей Фролов в понедельник, 6 июня, в беседе с «Известиями» оценил возможности Киева по использованию управляемых ракет M31A1, которые Великобритания намерена поставить Украине вместе с реактивными системами залпового огня (РСЗО) M270.

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«Скорее всего, такие ракеты будут применяться по ценным точечным целям, например, по аэродромам, командным пунктам, железнодорожным узлам или важным военным базам и объектам. Я думаю, что Украина будет их предельно бережно расходовать и, скорее всего, не будет стрелять по городам или другим населенным пунктам. Например, по тому же Донецку, так как это может вызвать нежелательный международный резонанс», — отметил он.

По словам эксперта, их появление не изменит баланс сил, фактически это замена потерянных Украиной во время спецоперации «Точек-У» и «Смерчей». По точности эти ракеты можно сравнить с теми же «Точками-У», указал Фролов, предположив, что большой разницы нет.

«Есть и еще нюансы. Таких управляемых ракет поставят не так много, их надо осваивать расчетам. Всё это откладывает использование британских ракет на некоторый срок. Массового появления их на линии соприкосновения на Украине ждать не стоит, по крайней мере в ближайшее время. По этим причинам кардинальных перемен после появления этого оружия на фронте не будет», — заключил военный эксперт.

Ранее в этот день британский министр обороны Бен Уоллес объявил о том, что Великобритания отправит Украине РСЗО M270. Помимо этого, Соединенное Королевство намерено поставить Украине управляемые ракеты M31A1 с дальностью 70 км для этих РСЗО, говорится в релизе британского минобороны.

1 июня президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон направит украинской стороне новый пакет военной помощи, который включает HIMARS, и отметил, что страна продолжит поддерживать Киев и поставлять оружие, военную технику. Тогда же высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей РСЗО против целей, находящихся на территории России.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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