Число раненых жителей Горловки из-за обстрела ВСУ выросло до четырех

Число раненых жителей Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до четырех. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Увы, количество раненых в результате обстрела со стороны ВСУ жилого массива «Солнечный» горловчан возросло до четырех. Пострадавшие находятся в городской больнице № 2 г. Горловка, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Приходько сообщил, что украинские военные обстреляли жилой массив «Солнечный», в результате мирная жительница Калининского района Горловки погибла.

За день до этого один мирный житель Горловки погиб, еще трое получили ранения при обстреле города ВСУ. 3 июня один житель погиб и один был ранен из-за обстрела населенного пункта.

По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по состоянию на 3 июня, за весь период украинской агрессии в республике погиб 7641 человек, в том числе 108 детей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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