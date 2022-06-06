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Правительство России не поддержало проект об отмене Fan ID

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российское правительство не поддержало проект об отмене Fan ID, который внесли депутаты от КПРФ. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе 6 июня.

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«На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается», — сказано в сообщении кабмина, которое приводит «РИА Новости».

Ранее в этот день «Спорт-Экспресс» сообщал, что представители КПРФ заявили, что налагать запрет на посещение стадионов по закону может только суд. Депутаты отметили, что «столь размытый список причин для отказа не случаен, а имеет целью создать для органов власти широкий диапазон для ограничения прав доступа на спортивные мероприятия для «нелояльных граждан».

Также в партии подчеркнули, что отмена Fan ID позволит сэкономить федеральному бюджету 773,6 млн рублей, которые можно будет расходовать на развитие массового спорта.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков. Поправки были внесены в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей. Согласно документу, вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования».

Как отмечали в Госдуме, данный законопроект принимается с «целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».

Введение данного закона одобрили не все болельщики — 24 января 2022-го фанаты «Спартака» и «Зенита» объявили бойкот матчам чемпионата России по футболу и любых других турниров, на которые можно будет попасть только при оформлении Fan ID.

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