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Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков

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Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков. Соответствующий документ опубликован в четверг, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.

Поправки были внесены в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей. Согласно документу, вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Зрителям соревнований необходимо будет получить электронный документ, который позволит идентифицировать болельщика.

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Для получения паспорта болельщику необходимо будет оформить заявку на портале «Госуслуги», отмечает газета «Спорт-Экспресс». При этом обжаловать отказ в выдаче паспорта болельщика либо решение о приостановке его действия можно будет в судебном порядке.

Предусматривается вступление закона в силу с 1 июня 2022 года.

Ранее, 16 ноября, в ГД подчеркнули, что данный законопроект принимается с «целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка». Как отметили авторы инициативы в пояснительной записке, принятие подобного законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, который был накоплен при проведении в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

17 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который предполагает введение паспортов Fan ID для спортивных болельщиков.

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