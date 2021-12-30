Президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков. Соответствующий документ опубликован в четверг, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.

Поправки были внесены в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей. Согласно документу, вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Зрителям соревнований необходимо будет получить электронный документ, который позволит идентифицировать болельщика.

Для получения паспорта болельщику необходимо будет оформить заявку на портале «Госуслуги», отмечает газета «Спорт-Экспресс». При этом обжаловать отказ в выдаче паспорта болельщика либо решение о приостановке его действия можно будет в судебном порядке.

Предусматривается вступление закона в силу с 1 июня 2022 года.

Ранее, 16 ноября, в ГД подчеркнули, что данный законопроект принимается с «целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка». Как отметили авторы инициативы в пояснительной записке, принятие подобного законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, который был накоплен при проведении в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

17 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который предполагает введение паспортов Fan ID для спортивных болельщиков.