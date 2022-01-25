На трибунах становится пусто: почему болельщики против введения Fan ID

Фанаты части клубов РПЛ снова жестко высказались против введения паспорта болельщика, более известного как Fan ID. 24 января сразу несколько объединений, в первую очередь поклонников «Спартака» и «Зенита», заявили о бойкоте матчей премьер-лиги и требовании освободить их от необходимости оформлять Fan ID. Инициаторы этого проекта утверждают, что он не несет проблем для зрителей. Нормативные акты, позволяющие ввести паспорта болельщиков в качестве системы контроля допуска людей на стадионы, стали публично обсуждаться еще в 2020 году.

Низы не хотят

Изменения вступают в силу с 1 июня 2022 года. Поправки в законодательство посвящены системе идентификации и аутентификации зрителей, приобретающих билеты на матчи. Она подразумевает, что для допуска на стадион человек должен, помимо покупки билета, оформить персонифицированную карту для посещения спортивного мероприятия — электронный документ, который выдается по итогам идентификации зрителя.

Именно эта система использовалась во время проходивших в России Кубка Конфедерации 2017 года и чемпионата мира по футболу-2018 и петербургской части чемпионата Европы-2020. Тогда большинство признало ее успешной. Fan ID вводился в рамках отдельного закона о подготовке и проведении этих конкретных турниров.

В декабре 2021 года подобную систему идентификации внесли уже в общий федеральный закон о спорте, что позволяет применить ее в отношении других соревнований на территории России . Уже на ранней стадии проработки законопроекта он вызвал протест со стороны почти всех активных болельщиков, а также части футбольной общественности.

На трибунах становится пусто Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Я против Fan ID, считаю, что это навредит нашему футболу, — заявил «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов. — Мы потеряем массового болельщика. Представьте, что пришли мужики с работы, узнали, что вечером футбол, захотели на него пойти, а оказывается, что им нужно кроме билета что-то оформлять. Они подумают: «Зачем это нужно? Лучше пойду домой или в пивную, там по телевизору посмотрю». А если кто-то не живет в городе, приехал туда на несколько дней и решил между делом сходить на футбол? Да он не сможет в такие короткие сроки оформить Fan ID. И не будет этого делать. Мне кажется, у нас в РПЛ из-за этого больше всех пострадает «Сочи». Там же курортный город, где трибуны часто заполняются приехавшими провести отпуска.

Утром 24 января самое мощное объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выпустила заявление о решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России и домашних игр еврокубков , а также иных соревнований, где будет применена система идентификации болельщиков, которую представители «Фратрии» назвали принудительной.

— Наш бойкот начинается с этой минуты и продлится до момента полной отмены закона, — говорится в заявлении . — Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

Чуть позже выступила «Ландскрона», главное фан-объединение петербургского «Зенита», подтвердившая принятое своей группой в конце прошлого года решение отказаться от оформления Fan ID . Болельщики сине-бело-голубых считают, что нововведения продвигаются при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

На трибунах становится пусто Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— По действующему сейчас законодательству болельщик может быть лишен права посещать матчи клуба, который он поддерживает, только на основании решения суда, — говорится в заявлении «Ландскроны». — Введенный в Закон о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи . Причем такой запрет фактически накладывается бессрочно. Основания для отказа в выдаче «паспорта болельщика» сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно.

Верхи объясняют

В самом законе нет термина Fan ID. Там этот электронный документ называется «персонифицированной картой болельщика». Заявление на ее оформление будет необходимо отправлять единому оператору информационной системы идентификации болельщиков , то есть, — в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Заявление необходимо подавать через портал «Госуслуги». Лишь в случае одобрения заявки на получение карты, болельщики смогут свободно покупать билеты.

Причин для отказа может быть три:

1) Необходимость обеспечения обороноспособности и безопасности государства и общественного порядка, если имеется полученная в соответствии с законодательством РФ или международными договорами информация о нарушении зрителем, участником матча и обслуживающим персоналом общественного порядка при посещении спортивных мероприятий

2) Если в отношении лица действует вступившее в законную силу решение суда об административном запрете на посещение мест проведений соревнований в дни этих соревнований

3) Если в отношении лица вступило в силу решение суда об установлении административного надзора.

На трибунах становится пусто Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Претензии фанатов к новому закону депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков связывает с тем, что им плохо разъяснили суть закона, и они недостаточно информированы.

— Фанаты боятся, что им будет необоснованно отказано в выдаче персонифицированной карты, документа, позволяющего проводить идентификации и аутентификации, — объяснил «Известиям» Терюшков. — Хотя в законе четко написано, что это возможно только при административном аресте, административном надзоре или в период, когда ведется некое делопроизводство в отношении человека, которое еще не вступило в законную силу, но уже есть информация, что этот человек нарушил правила поведения на спортивном объекте в России или тех странах, с которыми у нас заключены международные договоры. В этом случае вам могут отказать в предоставлении карт или приостановить их действия.

По словам депутата, новый закон позволит контролировать посещение стадионов теми, кому это было запрещено раньше. При этом Терюшков уверяет, что при отсутствии нарушений болельщики смогут достаточно просто и быстро оформить карту.

— Вам и раньше могли по закону запретить ходить на стадион, если суд принимал такое решение, — отмечает депутат. — Но вы все равно с высокой вероятностью могли пройти на матч, так как при потоке в пять-десять тысяч человек сотрудники полиции физически не могут проверить документы у всех и сверить их с базой данных. Тут надо просто всех нарушителей знать в лицо. А теперь они изначально не будут иметь билетов, поэтому не смогут пройти на стадион. Это же поможет снизить количество охраны на спортивных объектах и снять часть нагрузки с организаторов в лице клубов.

На трибунах становится пусто Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Также Роман Терюшков не разделяет точку зрения, что зрители, редко ходящие на футбол, лишатся возможности быстро оформить карту. По его словам, в случае желания людей приобрести билет прямо перед матчем они смогут оперативно оформить Fan ID , предоставив паспорт.

— Основной задачей было, чтобы процесс оформления карты был максимально прост и понятен для нашего болельщика, — подчеркнул парламентарий. — Чтобы людям не надо было ходить собирать справки по ЗИЦам (Зональные информационные центры. — «Известия»), не надо было приносить их физически в кассы стадионов. Это должно быть на портале Госуслуг, чтобы любой человек мог все оформить в течение пяти минут и получить персонифицированную карту, если у него нет никаких нарушений на спортивных мероприятиях. Еще мы обсуждали с Минцифры создание механизма, при котором клубы могли бы сами подавать документы на тех болельщиков, чьими данными обладают, так как они оформляют сезонные абонементы. И каждому из них на портале Госуслуг приходило бы сообщение о выдаче персонифицированной карты. Болельщикам кажется, что им могут необоснованно отказать. Но это не так. И до момента выдачи первой персонифицированной карты неправильно говорить, что это плохо и не работает. Но мы готовы совместно с клубами рассматривать необоснованные отказы и помогать болельщикам их оспаривать, если подобные перегибы на местах произойдут.

Пока часть фанатов других клубов поддержали поклонников «Спартака» и «Зенита». По мнению главы оргкомитета финала Лиги чемпионов-2022 в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина , ранее возглавлявшего аналогичные организации перед ЧМ-2018 в России и Евро-2020 в Санкт-Петербурге, введение Fan ID имеет плюсы с точки зрения обеспечения безопасности проведения соревнований, но также имеет шансы создать дополнительные удобства болельщикам.

— Мне кажется, что многие противники Fan ID вцепились в свое ощущение, что у них отнимают права, — говорил в недавнем интервью «Известиям» Сорокин. — На самом деле, это вопрос реализации концепции. Мы с ней еще не столкнулись. А эта реализация может, напротив, выразиться во что-то положительное, во что-то несущее дополнительные преимущества болельщикам. Если приблизить Fan ID к абонементам, которые традиционно отлично реализуются многими клубами, и привнести некие новые функции, то это может быть встречено болельщиками с большим энтузиазмом . Откровенно говоря, ничего страшного в ведении Fan ID на матчи РПЛ я не вижу. С одной стороны, это может быть хорошим инструментом безопасности. Об этом думают все — и организаторы, и болельщики. С другой — это вопрос, сколько функций погрузить в карту идентификации болельщика. Их может быть бесконечное количество.

На трибунах становится пусто Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В футбольном сообществе отношение к новому закону разное, но почти все сходятся во мнении, что бойкот со стороны болельщиков ничего не изменит.

— Не вижу смысла в протестах фанатов, — признался «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Закон уже принят Думой, подписан главой государства. Так что надо это принять и жить в новой реальности. Не думаю, что клубы будут протестовать. И я не вижу, чем может этот Fan ID навредить болельщикам. В любом случае, их бойкот ничем не обернется — на трибуны придут другие зрители.

Ближайшие матчи РПЛ пройдут в конце февраля. Также в 2022 году помимо финала ЛЧ из крупных соревнований в России пройдет чемпионат мира по волейболу среди мужчин.