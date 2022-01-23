Что ФК негоже: для чего ФИФА проводит реформу арендных соглашений

Мировой футбол ждет реформа арендных соглашений. На сайте ФИФА появился пресс-релиз со списком изменений. Они вступят в силу уже в этом году. Правила заметно ужесточаются — максимум восемь аренд за сезон (с 2024 года — не более шести), но есть нюансы . Речь идет пока лишь о международных арендах, но ФИФА обозначает: у ассоциаций три года, чтобы привести всё в соответствие и на внутреннем рынке. Представители РПЛ уверяют, что российский футбол эти изменения коснутся в меньшей степени. А вот, к примеру, итальянским клубам есть о чем беспокоиться, хотя реформа в целом правильная, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Что изменится

ФИФА объявила об изменениях правил заключения сделок по арендам во время трансферных периодов. Новые положения вступят в силу с июля 2022 года. Речь пока идет о международных договоренностях между клубами. Согласно нововведениям, клубы должны будут заключать письменное соглашение, в котором будут указаны сроки аренды и финансовые условия перехода игрока. Максимальный срок аренды теперь составит один год, а минимальный — полгода. ФИФА при этом запрещает субаренды игроков в третьи клубы.

Кроме того, в течение одного сезона в команде не может быть больше трех игроков, арендованных у одного клуба . И при этом нельзя отдать больше трех футболистов в аренду в один клуб. Кстати, в РПЛ уже введено правило, согласно которому не более двух игроков из одной команды могут перейти в другой ФК в течение одного сезона.

Что ФК негоже Фото: ТАСС/dpa/Alexander Sandvoss

Ограничено и максимальное количество аренд, которое будет меняться постепенно . С 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года нельзя брать больше восьми игроков в аренду либо отдавать на временное место работы в другой клуб. А с 2023 года — не более семи игроков и с 2024-го — не более шести футболистов. Это ограничение не будет распространяться на воспитанников клуба (таковыми признаются спортсмены, проведшие как минимум три года в молодежной системе в период с 15 лет до 21 года).

Реформа была разработана еще в 2017 году , ее планировали реализовать в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса ФИФА отсрочила изменения на два года.

— Это правильная реформа, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА (1980–1997) Вячеслав Колосков. — Она заставит клубы более ответственно относиться к формированию своего состава . Делать ставку на доморощенных игроков, а не прибегать к постоянным арендам. Есть клубы, которые привыкли только так и комплектовать команды. При этом футболисты выступают разменной монетой. Есть парни, которые постоянно ездят по арендам. В большинстве случаев это не дает им шансов нормально развивать свое мастерство. В ФИФА глубоко проанализировали эту ситуацию и решили ужесточить количество аренд. Надеюсь, это пойдет на пользу мировому футболу.

Что ФК негоже Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

По словам Вячеслава Колоскова, ФИФА таким образом ведет борьбу против появления искусственных фарм-клубов. Реформа направлена в том числе и на то, чтобы маленькие команды сосредоточились на полноценных трансферах либо больше средств и усилий вкладывали в свои академии.

Лидер — клуб Миранчука

Как известно, практика аренд в европейском футболе сегодня очень распространена. Лидер по этому показателю в Старом Свете — «Аталанта» Алексея Миранчука, которая отдала в общей сложности 72 игрока в аренды (в разных возрастах). В Италии вообще принято отдавать своих игроков в другие клубы. Например, «Ювентус» в этом сезоне заключил уже 57 подобных сделок, а миланский «Интер» — 47, «Сассуоло» — 44, «Дженоа» — 37. Серия А на сегодняшний день значится среди лидеров по числу аренд своих игроков. В топ-10 по этому показателю входят сразу шесть клубов с Апеннинского полуострова.

Также среди «лидеров» в Европе — «Манчестер Сити» (34), «Маккаби» из Хайфы (30), «Маккаби» из Тель-Авива и загребское «Динамо» (по 28). В России больше всего арендных соглашений заключили в ЦСКА (16 аренд), «Ростове» (15) и «Урале» (10).

Что ФК негоже Алексей Миранчук с игроками ФК «Аталанта» в матче против «Вероны» Фото: Global Look Press/imago images.de/www.imagephotoagency.it

— Российские клубы это практически не коснется, — подчеркнул в беседе с «Известиями» президент «Урала» Григорий Иванов. — Семь-восемь аренд — вполне приемлемая цифра . Многие клубы РПЛ не делают столько [арендных сделок].

При этом уже не первый год существует опробованный и довольно эффективный способ обойти ограничения. Он заключается в том, чтобы создавать вокруг футбольного гранда или определенной компании сеть аффилированных с ними клубов. Примеры подобных империй уже есть. Допустим, Red Bull в качестве акционера или инвестора контролирует целый ряд команд: австрийский «Зальцбург», немецкий «Лейпциг», американский «Нью-Йорк Ред Буллс», а City Group наряду с «Манчестер Сити», своим основным активом,— еще американский «Нью-Йорк Сити» и австралийский «Мельбурн».