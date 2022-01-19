Надо повторить: сможет ли Россия снова выиграть Евро по мини-футболу

В среду, 19 января в Нидерландах начнется чемпионат Европы по мини-футболу, на котором сборная России постарается реабилитироваться за не самый удачный результат на чемпионате мира-2021. В Литве подопечные Сергея Скоровича уступили в четвертьфинале сборной Аргентины. На Евро нашими главными конкурентами будут испанцы и действующие чемпионы мира португальцы. Сюрпризов стоит ждать и от сборной Казахстана, которая в последние годы показывает очень уверенные результаты на крупных форумах.

Новый формат

Чемпионат Европы по мини-футболу в этом году станет первым в формате 16 сборных, а не 12, как это было раньше. Турнир пройдет в четыре группы с четырьмя командами, две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал.

Игры группового этапа пройдут с 19 по 29 января, а плей-офф — с 31 января по 6 февраля. В октябре прошлого года в Литве прошел чемпионат мира по мини-футболу, а спустя три месяца ещё один большой турнир. Несмотря на плотность, это первый Евро, который пройдет с интервалом в четыре года, а не два, как было раньше. Прошлый турнир состоялся в 2018-м году в Словении, его победителем стали португальцы.

Матчи ЧЕ-2022 пройдут в Амстердаме на арене Ziggo Dome — это одна из главных крытых площадок столицы, которая вмещает 17 тыс. зрителей. Там в основном проходят концерты и фестивали, но в этом году арена примет спортивное соревнование. Ziggo — спонсор главного клуба страны «Аякса» и в 2009-м году крупнейший кабельный провайдер в Нидерландах построил этот комплекс.

В Амстердаме пройдет 20 матчей, а ещё 10 игр примет небольшой комплекс на 4,5 тыс. зрителей MartiniPlaza в Гронингене.

Шансы России

Россия на Евро сыграет в группе с Польшей, Словакией и Хорватией. В этом квартете наша команда определенно фаворит. Только Россия из числа команд своей группы участвовала на минувшем чемпионате мира в Литве, где с первого места вышла в плей-офф.

Команда под руководством Сергея Скоровича проиграла сборной Аргентины лишь в серии пенальти (1:1 в основное время). За всю историю турнира команда из России один раз выигрывала золото. При этом шесть раз попадала в финалы, где четыре раза проиграла испанцам и еще раз — итальянцам. На этом Евро россияне вполне способны добраться до финала. После неудачи на ЧМ Скорович отмечает, что чемпионат Европы — шанс реабилитироваться.

— Подготовительная работа выполнена в полном объёме, — заявил многолетний наставник команды. — Кроме того, был решён вопрос с одноместным проживанием игроков во время турнира. Перед командой на предстоящем Евро поставлена самая высокая задача, но проведённая нами работа позволяет с оптимизмом смотреть на предстоящий турнир в Нидерландах.

В составе России на Евро выступят четыре бразильца: Лима, Нандо, Паулиньо, выступающие в российских клубах, и Робиньо, представляющий португальскую «Бенфику». Большие надежды у сборной России наверняка связаны с Иваном Чишкалой — лучшим бомбардиром команды на прошедшем ЧМ (5 голов), выступающим за «Бенфику».

— На предстоящем Евро мы будем решать самые высокие задачи, — подчеркнул в беседе с «Известиями» капитан сборной России Сергей Абрамов. — Вся необходимая для этого подготовительная работа была проведена в полном объёме. От лица команды хочу поблагодарить руководство Ассоциации мини-футбола России, Российский футбольный союз, лично Александра Валерьевича Дюкова (президент РФС. — «Известия») и Александра Александровича Алаева (генеральный секретарь РФС. — «Известия») за чуткое отношение к вопросам организации подготовки и большое внимание к деятельности сборной России по мини-футболу. Для нас это очень важно. Каждый из нас будет стремиться изо всех сил доказать силу нашей команды и всего российского мини-футбола. Тем более, что после мирового первенства в Литве есть определенный осадок.

Традиционно фаворитом ЧЕ перед каждым турниром принято считать Испанию — самую титулованную сборную с семью континентальными трофеями. При этом испанцы неудачно выступили на прошедшем чемпионате мира, проиграв Португалии в четвертьфинале. Но все равно, Испания — по-прежнему грозная сила в мини-футболе.

Логично в числе фаворитов значится и Португалия — действующий чемпион мира, а также победитель прошлого Евро-2018. Португальцы четыре последних года забирают все международные трофеи и к очередному турниру подходят как команда, которая может прервать гегемонию Испании.

Россия — также в числе сборных, чье появление в финале не будет удивлять. Наша команда сохраняет второе место в европейском рейтинге сборных по мини-футболу, уступая только Испании. Сборная России с опытом больших матчей и тренером, который уже 13 лет у руля команды, однозначно числе претендентов на титул.

Кто может удивить, так это Казахстан. Эта сборная в последние годы добивается важных побед и на прошедшем ЧМ по пенальти уступила только Португалии в полуфинале. В 2018-м году на Евро Казахстан добрался до полуфинала, уступив Испании. На двух последних больших турнирах казахи проигрывали матчи за 3-е место — России и Бразилии. В 2016-м году сборная Казахстана завоевывала бронзовые медали и вполне может повторить это достижение, либо как минимум попасть в топ-4 лучших сборных Европы.