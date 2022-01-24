Контрактные лица: чем обернется для «Зенита» уход знаковых игроков

Победитель трех предыдущих чемпионатов России по футболу — петербургский «Зенит» — продолжает обновляться, что может создать ему трудности на пути к четвертому подряд золоту. Нынешней зимой сине-бело-голубые обновляют атаку, а также пока не решили вопросы с большинством игроков, у которых летом истекают контракты. Один из них — форвард Сердар Азмун — уже точно покинет клуб из Северной столицы. В субботу он подписал контракт с леверкузенским «Байером». Соглашение вступит в силу с лета, когда у иранца истечет нынешний договор с «Зенитом». Между тем, клуб уже приобрел у самарских «Крыльев Советов» нападающего Ивана Сергеева.

В скором времени состав должен пополнить молодой форвард Юри Альберто из бразильского «Интернасьонала». Проблемой может оказаться и то, что в конце сезона помимо Азмуна контракты с «Зенитом» истекут еще у целой группы футболистов основной обоймы — нападающего Артема Дзюбы, защитника Ярослава Ракицкого, полузащитников Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутормина, вратарей Михаила Кержакова и Станислава Крицюка.

А что Азмун?

Сердар Азмун перешел в «Зенит» 1 февраля 2019 года. Сумма того трансфера из казанского «Рубина», как сообщал тогда «Спорт-Экспресс», составляла 12 млн евро. Иранец стал одним из ключевых творцов трех чемпионств питерцев под руководством Сергея Семака.

Его атакующая связка с Артемом Дзюбой стала одной из самых результативных в истории РПЛ. За три года Азмун забил 62 гола в 104 официальных встречах за «Зенит». С лета, когда в клуб пришел бразильский полузащитник Клаудиньо, а его соотечественник Малком окончательно восстановился после травм, Сергей Семак стал перестраивать атакующую игру сине-бело-голубых.

Место в составе стал терять Дзюба, но Азмуну все равно продолжали доверять. Тем не менее, уже зимой было ясно, что 27-летний форвард скорее всего покинет «Зенит» — либо он будет продан сейчас, либо уйдет бесплатно летом. В итоге он уже заключил контракт с «Байером», за который начнет выступать со следующего сезона. Концовку текущего сезона, в котором «Зенит» лидирует в чемпионате России, Азмун должен провести за питерцев. Но еще в день подписания соглашения с «Байером» в СМИ прошла информация, что немецкий клуб рассматривает вариант выкупить игрока уже сейчас, чтобы он с февраля начал выступать за новую команду.

При этом, как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, «Зенит» готов продать Азмуна минимум за 5 млн евро, и эта сумма не устраивает «Байер». В довершении всего в воскресенье случился скандал, когда Championat.com опубликовал информацию, что Сердара могут оштрафовать за то, что во время сбора в Дубае ненадолго покинул отель команды, поехав подписывать контракт с «Байером». И не предупредил об этом руководство «Зенита», к тому же нарушив медицинский протокол. По данным «Спорт-Экспресса», в клубе рассматривают возможность сослать Азмуна во вторую команду и оштрафовать на 50 тысяч евро.

— Азмун — один из лучших нападающих нашего чемпионата. Я об этом говорил еще, когда он играл в «Рубине», — заявил «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Таких форвардов не хватает многим топ-командам РПЛ вроде «Спартака», ЦСКА и «Зенита». Питерцы вовремя его приобрели и получили человека, который сыграл значительную роль в трех чемпионствах клуба. Понятен его переход в «Байер», парень хочет попробовать себя в более сильной лиге, сменить обстановку, все-таки он отыграл в России уже девять лет. В Леверкузене хорошая команда, которая борется за попадание в Лигу чемпионов из Бундеслиги — одного из сильнейших чемпионатов в Европе. Если он уйдет бесплатно, то ясно, что в плане трансфера «Зенит» что-то потеряет. Но мы же понимаем, что это за клуб. Для другой команды это была бы большая недополученная сумма. Но не для питерцев.

— Надо смотреть, когда Сердар все-таки уйдет из клуба — выкупит его этой зимой «Байер» за какие-то деньги или дождется зимы и бесплатного ухода, — продолжил эксперт. — Не знаю, что там случилось в истории с отъездом из отеля и возможной отправкой Азмуна в «Зенит-2». Надо быть внутри клуба, чтобы это понимать. Но, если нарушения были, клуб имеет право действовать так, как считает нужным. Уверен, если парень останется на весну в Питере и будет выходить на поле в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы, то скорый отъезд в Леверкузен никак не скажется — Азмун продолжит максимально отрабатывать на тренировках и в играх. Если же уйдет сейчас — у Семака достаточно хороших игроков, чтобы взять четвертое чемпионство и без иранца.

Чем известны новички

Нападающему Юри Альберто в марте исполнится 21 год. Он является воспитанником бразильского «Сантоса», за который дебютировал и на взрослом уровне. В 2017 году выиграл в составе юношеской сборной чемпионат мира для игроков не старше 17 лет. В 2020 году перешел в «Интернасьонал», за который в 69 матчах в чемпионате Бразилии забил 26 голов.

Согласно данным сайта Goal.com, российский клуб направил предложение о приобретении 90% прав на футболиста за 20 млн евро. При этом выплаты будут происходить в течение 12 месяцев. Окружение игрока согласно на переход и ждет ответа от «Интернасьонала», владеющего 75% прав. При этом ожидается, что контракт с «Зенитом» вступит в силу с лета.

— Сейчас трудно оценивать трансфер Альберто, мы не видели его в условиях европейского и российского футбола, — отметил Александр Мостовой. — Например, Клаудиньо мы уже посмотрели, убедились, что он на нашей земле может многое. К тому же перед переходом в «Зенит» он выиграл золото Олимпиады в Токио. Я уже тогда сказал, что он техничный, мобильный. И в «Зените» сразу влился в игру, с первого же матча. Вряд ли Альберто чем-то отличается. Наверняка, все есть у него. Тем более, в чемпионате Бразилии он достаточно много забивал. Такие люди всегда в цене. Особенно, в нашем чемпионате, в «Зените», где созданы все условия — играй, получай удовольствие от футбола. Думаю, он усилит питерцев так же, как предыдущие бразильцы. В Лиге чемпионов результаты не улучшатся, но внутри чемпионата России он себя покажет.

Единственным состоявшимся в 2021 году новичком пока является нападающий Иван Сергеев. Он только в этом сезоне дебютировал в РПЛ. Ранее 26-летний футболист демонстрировал феноменальную результативность в низших лигах чемпионата России в составе московского «Торпедо» и самарских «Крыльев Советов». С «Торпедо» он поднялся из второго дивизиона в первый. А с «Крыльями» — из первого в РПЛ, а также дошел до финала Кубка России. В текущем чемпионате Сергеев забил за «Крылья» шесть голов в 18 матчах. Весьма интересен и финансовый аспект этого трансфера, изложенный Championat.com. «Зениту» приписываются траты за Сергеева в 6,15 млн евро. При этом 2,15 млн евро (180 млн рублей) заплачены «Крыльям». Остальные 4 млн евро выплачены в качестве подписного бонуса и комиссионных представляющему игрока агенту Павлу Андрееву.

— При тонком встраивании в структуру игры команды Сергеев становится очень полезным, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — Он и Андрей Мостовой могут заменить Азмуна. И помочь клубу выиграть чемпионат, хотя «Динамо» окажет серьезную конкуренцию весной. Мне кажется, Сергеев по футбольному образованию хорош не только в завершающей стадии атаки, но и в плане сохранения мяча, умения сыграть с партнером по команде. То, что он показал в «Крыльях Советов», оставило хорошие впечатления в плане разнообразия, бомбардирских качеств, умения оказаться в нужной позиции при завершении атаки. Такое обычно дается от природы и является важным качеством для нападающего.

Группа на выход

В воскресенье в интервью «РБ Спорт» представитель Ярослава Ракицкого Максим Дудченко сказал, что от «Зенита» пока не поступало предложения о новом контракте. Он обещал в ближайшее время закрыть вопрос с договором и сообщил: скорее всего, это будет не «Зенит».

Капитан и лучший бомбардир клуба последних лет Артем Дзюба после провала сборной на прошлогоднем чемпионате Европы угодил в опалу и в «Зените». Семак перестал постоянно ставить его в стартовый состав. Согласно текущему контракту, Артем должен сыграть в нынешнем сезоне 70% от общих игровых минут официальных матчей, чтобы опция продления договора активировалась автоматически. Пока он этого времени не набирает. И даже в таких условиях он забил больше Азмуна и большинства других форвардов. В нынешнем чемпионате России Дзюба с 10-ю голами идет на втором месте в споре бомбардиров, уступая только нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

Также не ясна ситуация с Александром Ерохиным, Магомедом Оздоевым, Алексеем Суторминым, Михаилом Кержаковым и Станиславом Крицюком.

— С учетом того, как Семак перестраивает игру на более вариативную систему, делая ставку на бразильцев — в первую очередь, Клаудиньо — большинство российских игроков может уже не понадобиться, — резюмировал Анатолий Бышовец. — Ерохин, Оздоев и Сутормин не являются игроками стартового состава, Дзюба тоже перестал быть футболистом, на которого «Зенит» делает ключевую ставку, как в прошлые сезоны. Я бы сказал, что из игроков с истекающими контрактами наибольшую проблему может создать уход Ракицкого. Он за счет опыта, понимания игры и тактической выучки привносит разнообразие в начало атак и надежность в защите, которую не могут дать ни Деян Ловрен, ни в силу опыта Дмитрий Чистяков. Когда они играют в центре обороны втроем с Ракицким, им еще удается выполнять задачи. Поодиночке они не так хороши. А в случае травм отсутствие Ярослава может вообще стать фатальным.

В чемпионате России после 18 туров «Зенит» идет первым, опережая на два очка московское «Динамо». До конца турнира осталось сыграть 12 туров. Возобновит сезон команда Сергея Семака матчами 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса». Первая игра пройдет 17 февраля в Питере. Ответная — 24 февраля в Севилье. В Кубке России 1 марта «Зениту» предстоит сыграть дома в 1/8 финала против выступающего в ФНЛ «КАМАЗа» из Набережных Челнов.