Фанаты «Спартака» и «Зенита» объявили бойкот матчам чемпионата России

Фанаты футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» приняли решения бойкотировать матчи чемпионата России по футболу и любых других турниров, на которые можно будет попасть только при оформлении Fan ID. Об этом 24 января говорится в заявлениях, опубликованных в Telegram.

«Мы едины в своей позиции: мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о FAN ID», — написали фанаты красно-белых.

Они добавили, что бойкот продлится до момента полной отмены принятого закона.

Такого же мнения придерживаются болельщики «Зенита». Они назвали нововведения «непрозрачными, репрессивными и избыточными».

«Введенный в Закон о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи, причем такой запрет фактически накладывается бессрочно», — написали фанаты.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков.

Поправки были внесены в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей. Согласно документу, вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Зрителям соревнований необходимо будет получить электронный документ, который позволит идентифицировать болельщика.

Для получения паспорта болельщику необходимо будет оформить заявку на портале госуслуг. При этом обжаловать отказ в выдаче паспорта болельщика либо решение о приостановке его действия можно будет в судебном порядке.

Предусматривается вступление закона в силу с 1 июня 2022 года.

16 ноября в Госдуме подчеркнули, что данный законопроект принимается с «целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».