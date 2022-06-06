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Состояние осужденного в США Бута резко ухудшилось

Супруга находящегося в американской тюрьме Бута заявила, что его состояние резко ухудшилось
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/wr1
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Состояние российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, резко ухудшилось. Родственники опасаются за его жизнь. Об этом заявила в понедельник, 6 июня, его супруга Алла.

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«Виктор жалуется на здоровье в самых крайних случаях, когда проблема действительно серьезная. За 14 лет тюрем это третий раз», — сказала она «РИА Новости».

Причиной его экстренного звонка стали невыносимые боли из-за неизвестного кожного заболевания, которое началось с небольшого участка кожи около глаза и впоследствии распространилось на все здоровые кожные покровы. Из необходимых медицинских препаратов бизнесмену выписали только мазь на основе сульфидов, вызвавшую сильную аллергию.

Как предполагает супруга заключенного, ее мужа заразили чем-то намеренно и не оказывают ему квалифицированной медицинской помощи, «чтобы довести до безумия болью».

Ранее, в конце мая, супруга бизнесмена уже заявляла, что ее мужу в тюрьме не оказывают медицинскую помощь. Жалобы на внезапно возникшее кожное заболевание у Бута появились еще в декабре 2021 года. Однако диагноз, по словам женщины, до сих пор так и не поставили. Реакции не последовало и после требования адвоката и российских дипломатов провести срочную консультацию у специалиста.

Она также добавила, что периодически связывается с посольством РФ в Вашингтоне и сообщает дипломатам о проблемах со здоровьем у мужа. После чего дипломаты «звонят в тюрьму и требуют медпомощи для Виктора в соответствии с консульской конвенцией».

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и передан в США. Бизнесмена обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. В настоящий момент он уже отбыл половину срока. В 2021 году мать Бута обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену с просьбой договориться о возвращении ее сына на родину. В мае 2022 года источник «Известий» рассказал, что бизнесмена могут обменять на одного из отбывающих наказание в РФ американских граждан.

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