Источник рассказал о подготовке обмена осужденного в США россиянина Бута

Обмен российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году был осужден в США на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, готовится, в настоящее время идут переговоры. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказал «Известиям» источник в Соединенных Штатах.

«Россия предлагала несколько вариантов американских заключенных. Сейчас идут переговоры. Согласие о необходимости процедуры обмена есть с обеих сторон», — сообщил он.

Накануне собеседник «Газеты.Ru» в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области заявил о том, что Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в Москве за провоз наркотиков в 2022 году.

При этом источник во ФСИН указал на то, что «решение об обмене Бута на Грайнер является одним из возможных, но крайне вероятным».

7 февраля американский адвокат Бута Стив Зиссу заявил, что россиянина могут освободить на четыре года раньше срока. Это может произойти даже в случае неудачи ближайших усилий защиты по его досрочному освобождению.

6 декабря адвокат Бута Алексей Тарасов заявил, что подвижек в части перевода осужденных в США россиян в Россию пока нет.

30 августа уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что США категорически отказываются обменивать осужденного в Америке Бута на содержащихся в российских тюрьмах американцев.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену с просьбой договориться о возвращении ее сына в РФ.