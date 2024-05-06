В Смоленске на территории завода локализовали пожар на площади 2 тыс. кв. м
В Смоленске на территории завода пожарные локализовали пожар на площади 2 тыс. кв. м. Об этом 6 мая сообщили в МЧС России.
«В Смоленске огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2 тыс. кв. м. На месте работают 67 специалистов и 23 единицы техники», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
О пожаре на территории завода в Смоленске стало известно ранее в этот день Отмечалось, что возгорание началось в цехе по производству кирпича.