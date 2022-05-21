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Жена осужденного в США Бута заявила о неоказании медпомощи супругу

Супруга Бута заявила, что ее мужу в тюрьме не оказывают медицинскую помощь
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в американской тюрьме 25-летний срок, испытывает серьезные проблемы со здоровьем, медицинскую помощь ему не оказывают. Об этом 21 мая заявила его супруга Алла.

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Полгода назад у Бута появились жалобы на внезапно возникшее кожное заболевание, поразившее некоторые участки кожи, в том числе в непосредственной близости к глазам, сообщила жена россиянина «РИА Новости».

«Диагноза нет до сих пор. Виктору всё хуже, но в тюрьме то локдаун из-за ковида, то особый режим безопасности из-за происшествия в другой тюрьме, то администрация не имеет возможности показать Виктора врачу-специалисту. Российские дипломаты и адвокат Виктора неоднократно требовали срочной консультации у специалиста, однако до сих пор никакой реакции на эти требования не поступило», — сказала она.

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Женщина рассказала, что периодически связывается с посольством РФ в Вашингтоне и сообщает дипломатам о проблемах со здоровьем у мужа. После чего дипломаты «звонят в тюрьму и требуют медпомощи для Виктора в соответствии с консульской конвенцией».

«Только тюремные власти уже полгода игнорируют наши обращения и через посольство, и через адвоката Виктора в США Стива Зиссу», — отметила Алла Бут.

Ранее в этот день стало известно, что власти США отказали в предоставлении медицинской помощи заключенным на территории страны россиянам Виктору Буту и Роману Селезневу, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и передан в США, где был обвинен в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и получил в качестве наказания 25 лет тюремного заключения. В настоящий момент он уже отбыл половину этого срока. Его мать в 2021 году обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену с просьбой договориться о возвращении ее сына в РФ. 13 мая 2022-го источник «Известий» сообщил, что готовится обмен Виктора Бута на одного из отбывающих наказание в России граждан США.

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